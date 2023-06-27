Жители Украины попросили Зеленского разорвать дипотношения с Белоруссией

Граждане Украины просят президента страны Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Республикой Беларусь. Об этом 27 июня говорится в петиции, адресованной главе государства и опубликованной на его сайте.

«Мы, граждане Украины, обращаемся к вам с просьбой разорвать дипломатические отношения с Республикой Беларусь в связи со сложной ситуацией, сложившейся на ее территории, и влиянием Белоруссии на безопасность и стабильность в нашем регионе», — говорится в тексте петиции.

Одной из главных причин просьбы о разрыве отношений стала активная поддержка и сотрудничество властей Белоруссии с Россией. По мнению авторов петиции, такое сотрудничество не только усиливает политические и экономические связи между этими двумя странами, но и создает угрозу для национальной безопасности Украины.

Еще одним аргументом в пользу разрыва отношений страны с Белоруссией является предоставление страной военной техники, территории и воздушного пространства России. Это, по словам авторов петиции, угрожает жизни и безопасности украинских граждан.

«Мы считаем, что расторжение дипломатических отношений с Белоруссией будет сильным политическим шагом, который покажет нашу неприемлемость к действиям, которые угрожают нашей национальной безопасности. Это будет четким сигналом, что Украина не будет терпеть сотрудничества со страной, которая поддерживает враждебные действия против нас», — говорится в тексте петиции.

Авторы считают, что расторжением отношений с Белоруссией Украина сможет продемонстрировать мировому сообществу готовность защищать свою независимость и придерживаться международных стандартов демократии и прав человека.

Владимир Зеленский 22 июня подписал указ об увольнении с должности посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима. При этом причина увольнения не называлась.

Ранее, 12 мая, президент Украины подписал еще один документ о выходе из меморандума о сотрудничестве в охране госграниц с Белоруссией и Россией. Указом было положено приостановить соглашения между Украиной и РФ о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам.

Перед этим, 2 мая, председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель сообщил Лукашенко, что прогнозируется обострение оперативной обстановки вокруг государства.

Отношения Украины и Белорусии обострились на фоне специальной операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.