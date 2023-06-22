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Зеленский отправил в отставку посла Украины в Белоруссии

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Фото: Посольство Украины в Республике Беларусь
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Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня подписал указ об увольнении с должности посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима.

«Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности <...> посла Украины в Республике Беларусь», — говорится в документе, опубликованном на сайте Зеленского.

Причина увольнения неизвестна.

Кизим занимал должность посла Украины в Белоруссии с февраля 2017 года. Он имеет чин Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1-го класса, присвоенный в 2019 году.

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В мае бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник стал послом в Бразилии. Он возглавлял диппредставительство страны в Берлине с 2015 по 2022 год.

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