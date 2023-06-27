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26 июня в столице Алжира открыли бюст Ю.А. Гагарина

ЦБ выпустил памятную серебряную монету в честь юбилея Курчатовского института

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Фото: Центральный Банк РФ
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Центробанк (ЦБ) 27 июня выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля в честь 80-летия национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и 120-летия со дня рождения академиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант», — отмечается в пресс-релизе на сайте ЦБ.

На лицевой стороне изображен государственный герб РФ, на оборотной — рельефные изображения портретов трижды Героев Социалистического Труда, академиков Александрова и Курчатова, золотых медалей «Серп и Молот» и символа атома. Также внизу находится выполненное в цвете изображение эмблемы института.

«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — подчеркнули в Центробанке.

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Ранее, 21 июня, сообщалось, что регулятор планирует в 2023 году нарастить выпуск инвестиционных монет из золота и серебра до 1,45 млн шт. (в 2022-м тираж был 905 тыс. шт.). Уточнялось, что ЦБ выпустит шесть видов инвестмонет — «Золотой червонец» и «Георгий Победоносец» различного номинала. При этом в кредитных организациях «Известиям» подтвердили, что интерес к этому инструменту сбережений среди россиян есть.

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