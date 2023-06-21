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ЦБ в полтора раза увеличит выпуск инвестмонет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Банк России планирует в этом году нарастить выпуск инвестиционных монет из золота и серебра. Если в 2022-м их тираж был 905 тыс. штук (в 2021-м — почти 957 тыс.), то в этом году он составит до 1,45 млн штук, рассказали «Известиям» в ЦБ.

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Регулятор выпустит шесть видов инвестмонет — «Золотой червонец» и «Георгий Победоносец» различного номинала. В кредитных организациях подтвердили, что интерес к этому инструменту сбережений есть. Так, в пресс-службе «Зенита» рассказали, что наибольшим спросом у населения пользуются «Золотой червонец» и «Георгий Победоносец» номиналом 50 и 100 рублей.

В «Уралсибе» сообщили, что не первый год фиксируют высокий интерес на инвестиционные монеты. При этом в Ассоциации банков России (АБР) назвали недостаточным рост объемов выпуска инвестмонет для насыщения рынка.
Снижение стоимости рубля и невозможность открытия вкладов в долларах и евро делает инвестиционное золото более привлекательным активом для населения, сказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Как подсчитали «Известия», изучив предложения банков, цены на инвестиционные монеты начинаются от 2,9 тыс. рублей и доходят до 194 тыс. за штуку.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Золотой в запас: ЦБ в полтора раза увеличит выпуск инвестмонет

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