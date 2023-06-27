РФ назвала недобросовестными действия Австралии по аренде посольства

Действия Канберры в отношении участка под российское посольство недобросовестны и в целом символизируют пренебрежение принципом международного права. Об этом во вторник, 27 июня, сообщили в пресс-службе российского МИДа.

«Как сейчас стало ясно, заключая соглашение об урегулировании спора, австралийские власти в то же самое время активно готовили альтернативный вариант изъятия российской дипнедвижимости», — отмечается в заявлении российского министерства.

В распространенном комментарии подчеркивается, что законность таких действий Австралии сомнительна.

Ранее в этот день посол РФ в Канберре Алексей Павловский заявил, что Москва ответит на решение австралийских властей оборвать в одностороннем порядке договор аренды участка под новое здание дипмиссии. В настоящий момент посольство России в Австралии вместе с адвокатами тщательно анализирует стратегию дальнейших действий.

В этой связи 15 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия учтет решение Австралии о расторжении аренды участка для недостроенного нового посольства РФ и будет вести себя соответствующе.

О том, что Австралия перестала сдавать России в аренду землю для нового здания посольства, стало известно в августе прошлого года. Разрешение на аренду было выдано в декабре 2008 года, а разрешения на работы и строительство — 31 марта 2011 года и 23 сентября 2011 года соответственно. Согласно договору аренды, российская сторона должна была закончить строительство в течение трех лет, однако по истечении этого времени строительство так и не было завершено. Уточнялось, что данное решение не затрагивает существующее российское посольство.