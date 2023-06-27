Посол РФ в Австралии рассказал о дальнейших действиях в конфликте вокруг аренды участка под дипмиссию

Посольство России в Австралии вместе с адвокатами тщательно анализируют стратегию дальнейших действий после того, как 26 июня Верховный суд этой страны отклонил российскую апелляцию и поддержал таким образом решение парламента расторгнуть с Москвой договор аренды участка под новое здание дипмиссии. Об этом «Известиям» сообщил посол РФ в Канберре Алексей Павловский.

«Отклонено пока лишь только требование приостановить действие закона на период предстоящего разбирательства, которое еще впереди. Понятно, однако, что это решение уже показывает вполне определенный настрой суда. Сейчас мы тщательно анализируем ситуацию совместно с нашими адвокатами, определяем стратегию дальнейших действий», — отметил российский посол.

Напомним, 15 июня правительство Австралии, ссылаясь на «рекомендации, касающиеся интересов национальной безопасности», провело через парламент закон, который позволил Канберре в одностороннем порядке расторгнуть договор, заключенный с посольством РФ еще в 2008 году.

Российская дипмиссия попыталась оспорить решение в Верховном суде, но суд постановил, что «закон парламента должен иметь преимущественное значение».

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