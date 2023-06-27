Реклама
Прямой эфир
Мир
Администрация Эрдогана обвинила Reuters в публикации необоснованных обвинений
Интернет и технологии
В мессенджере Telegram появятся сториз
Общество
У Минтруда образовался долг из-за санкций на переводы за границу
Мир
В МИД РФ заявили о необходимости сплотиться странам-участницам ДНЯО
Политика
Президент ОАЭ в беседе с Путиным выразил полную поддержку его действий
Мир
В Белом доме опровергли заявления Украины об угрозах ЗАЭС со стороны России
Политика
Путин выразил признательность Лукашенко за вклад в разрешение ситуации в России
Спорт
ПСЖ хочет получить четкий ответ от Мбаппе по поводу его будущего
Мир
Дым от канадских лесных пожаров пересек Атлантику и достиг Западной Европы
Общество
Полеты в аэропорту Минвод возобновились после устранения дефекта на ВПП
Мир
Власти Украины потребовали от УПЦ официально заявить о разрыве с РПЦ
Мир
Эрдоган поздравил премьера Греции Мицотакиса с победой на парламентских выборах
Спорт
Сборная Украины нарушила регламент ФИФА в матче молодежного Евро‑2023

«Политическая подоплека этого фарса очевидна»

Посол России в Австралии Алексей Павловский — о ситуации с лишением Москвы прав на участок под новое здание дипмиссии в Канберре
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство РФ в Австралии вместе с адвокатами тщательно анализируют стратегию дальнейших действий вслед за тем, как 26 июня Верховный суд этой страны отклонил российскую апелляцию, поддержав таким образом решение парламента расторгнуть с Москвой договор аренды участка под новое здание дипмиссии. Об этом «Известиям» заявил посол России в Канберре Алексей Павловский. Глава российской дипмиссии также сообщил о том, что вопрос о компенсации, бесспорно, находится на повестке дня. По его словам, РФ ответит на этот откровенно недружественный жест австралийцев, так как «принцип взаимности в дипломатических отношениях никто не отменял».

— 26 июня Верховный суд Австралии отклонил апелляцию России по аренде участка для нового посольства. Остаются ли у РФ еще средства юридически оспорить это решение?

— Отклонено пока лишь только требование приостановить действие закона на период предстоящего разбирательства, которое еще впереди. Понятно, однако, что это решение уже показывает вполне определенный настрой суда. Сейчас мы тщательно анализируем ситуацию совместно с нашими адвокатами, определяем стратегию дальнейших действий.

— Москва выразила опасения, что целостность частично достроенного здания посольства, на которое она уже потратила $5,5 млн (8,2 млн австралийских долларов), будет поставлена под угрозу, если представителям Австралии будет разрешено войти в здание. В чем угроза? Неужели в случае установления внутри здания средств прослушки их нельзя будет обнаружить, если здание российской дипмисии все-таки вернут?

— Нужно быть специалистом, чтобы предметно ответить на эти вопросы. Но поверьте, с учетом агрессивной активности австралийских спецслужб в отношении российской дипмиссии опасения, о которых вы говорите, отнюдь не беспочвенны.

«Россия была и будет вовлечена в мировую экономику»
Владимир Путин на ПМЭФ предложил новые меры поддержки бизнеса и граждан, а также затронул наиболее острую мировую повестку

— Будет ли посольство в Австралии поднимать вопрос о компенсации — ведь деньги в строительство вложены немалые?

— Вопрос о компенсации, строго говоря, уже обозначен в нашем иске в Верховный суд и, безусловно, будет стоять на повестке дня.

— Сама история с разрывом договора об аренде участка под строительство нового здания посольства была затеяна Канберрой на фоне того, что близость нового здания российской дипмиссии к зданию парламента страны может привести к «потенциальному вмешательству со стороны Москвы» и угрожает национальной безопасности. Были ли доведены до посольства какие-то более конкретные аргументы, кроме этих общих формулировок?

— Конкретики не услышало не только посольство, но, думаю, и парламентарии, дружно голосовавшие за специальный закон о расторжении аренды. Насколько можно судить, им предложили поверить на слово правительству, которое, в свою очередь, получило некую «закрытую рекомендацию» от спецслужб. Здесь шутят, что добытая спецслужбами «суперсекретная» информация состоит, видимо, в том, что участок находится ровно на том же расстоянии от парламента, что и 15 лет назад, когда австралийские власти выделили его под строительство посольства. Политическая подоплека этого фарса очевидна.

— Нынешнее решение, — бесспорно, откровенно антироссийский жест властей в Канберре. Будет ли Москва каким-то образом отвечать на него?

— Конечно, ведь принцип взаимности в дипломатических отношениях никто не отменял.

Справка «Известий»

Москва приобрела право аренды на ныне спорный участок в 2008 году, а в 2011-м получила разрешение на строительство там своего нового посольства. В августе 2022 года австралийские власти впервые попытались расторгнуть договор аренды, сославшись на тот факт, что Россия не завершила работы в течение трех лет с момента выдачи разрешения и «незаконченная стройка вредит общей эстетике, значимости и респектабельности района». Тогда российской дипмиссии удалось оспорить это решение, и 31 мая 2023 года Федеральный суд Австралии отменил решение властей в Канберре о расторжении договора аренды.


Однако уже 15 июня правительство Австралии со ссылкой на «рекомендации, касающиеся интересов национальной безопасности» провело через парламент закон, позволяющий Канберре расторгнуть договор в одностороннем порядке. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал это решение еще одним примером «русофобской истерии, которая сейчас происходит в странах коллективного Запада», добавив, что российская сторона учтет новый недружественный выпад и «будет вести себя соответствующим образом».


Посольство РФ в Канберре вновь попыталось оспорить решение в Верховном суде. Однако 26 июня тот постановил, что «закон парламента должен иметь преимущественное значение» и пока решение законодателей остается в силе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023