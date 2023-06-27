«Политическая подоплека этого фарса очевидна»

Посольство РФ в Австралии вместе с адвокатами тщательно анализируют стратегию дальнейших действий вслед за тем, как 26 июня Верховный суд этой страны отклонил российскую апелляцию, поддержав таким образом решение парламента расторгнуть с Москвой договор аренды участка под новое здание дипмиссии. Об этом «Известиям» заявил посол России в Канберре Алексей Павловский. Глава российской дипмиссии также сообщил о том, что вопрос о компенсации, бесспорно, находится на повестке дня. По его словам, РФ ответит на этот откровенно недружественный жест австралийцев, так как «принцип взаимности в дипломатических отношениях никто не отменял».

— 26 июня Верховный суд Австралии отклонил апелляцию России по аренде участка для нового посольства. Остаются ли у РФ еще средства юридически оспорить это решение?

— Отклонено пока лишь только требование приостановить действие закона на период предстоящего разбирательства, которое еще впереди. Понятно, однако, что это решение уже показывает вполне определенный настрой суда. Сейчас мы тщательно анализируем ситуацию совместно с нашими адвокатами, определяем стратегию дальнейших действий.

— Москва выразила опасения, что целостность частично достроенного здания посольства, на которое она уже потратила $5,5 млн (8,2 млн австралийских долларов), будет поставлена под угрозу, если представителям Австралии будет разрешено войти в здание. В чем угроза? Неужели в случае установления внутри здания средств прослушки их нельзя будет обнаружить, если здание российской дипмисии все-таки вернут?

— Нужно быть специалистом, чтобы предметно ответить на эти вопросы. Но поверьте, с учетом агрессивной активности австралийских спецслужб в отношении российской дипмиссии опасения, о которых вы говорите, отнюдь не беспочвенны.

— Будет ли посольство в Австралии поднимать вопрос о компенсации — ведь деньги в строительство вложены немалые?

— Вопрос о компенсации, строго говоря, уже обозначен в нашем иске в Верховный суд и, безусловно, будет стоять на повестке дня.

— Сама история с разрывом договора об аренде участка под строительство нового здания посольства была затеяна Канберрой на фоне того, что близость нового здания российской дипмиссии к зданию парламента страны может привести к «потенциальному вмешательству со стороны Москвы» и угрожает национальной безопасности. Были ли доведены до посольства какие-то более конкретные аргументы, кроме этих общих формулировок?

— Конкретики не услышало не только посольство, но, думаю, и парламентарии, дружно голосовавшие за специальный закон о расторжении аренды. Насколько можно судить, им предложили поверить на слово правительству, которое, в свою очередь, получило некую «закрытую рекомендацию» от спецслужб. Здесь шутят, что добытая спецслужбами «суперсекретная» информация состоит, видимо, в том, что участок находится ровно на том же расстоянии от парламента, что и 15 лет назад, когда австралийские власти выделили его под строительство посольства. Политическая подоплека этого фарса очевидна.

— Нынешнее решение, — бесспорно, откровенно антироссийский жест властей в Канберре. Будет ли Москва каким-то образом отвечать на него?

— Конечно, ведь принцип взаимности в дипломатических отношениях никто не отменял.