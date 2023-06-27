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В США впервые за 20 лет выявили случаи заболевания малярией

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Фото: Global Look Press/Albuquerque Journal/Dean Hanson
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Потенциально смертельное заболевание малярия, вызванное переносимым комарами паразитом, проникло в США. Три новых случая малярии — один в Техасе и два во Флориде — вызывают опасения оттого, что заболевшие не выезжали из страны, пишет 26 июня The New York Post.

Последний случай, зафиксированный Центром по контролю и профилактике заболеваний, был в 2003 году в Палм-Бич, штат Флорида. Обычно в США наблюдали случаи малярии у людей, выезжавших за пределы страны. Однако три нынешних случая вызывают опасения тем, что местные комары способны распространять болезнь среди людей.

«Всегда беспокоит тот факт, что в каком-то районе происходит локальная передача инфекции. Изменение климата определенно играет свою роль в распространении трансмиссивных заболеваний (передающихся кровососущими насекомыми. — Ред.) по территории США», — отметила энтомолог из Университета Флориды, которая занимается исследованиями болезней, переносимых комарами, Эстель Мартин.

У людей с паразитом, вызывающим малярию, в крови не всегда проявляются симптомы, отметили эксперты. Симптомы малярии включают лихорадку, дрожь, озноб, головную боль, боли в мышцах, тошноту, рвоту, диарею и слабость. Если своевременно ее не лечить, инфекция может вызвать желтуху, анемию, почечную недостаточность, судороги, спутанность сознания, кому и смерть.

Малярия поддается лечению, если она диагностирована достаточно рано, кроме того, в настоящее время доступна противомалярийная вакцина.

Зараженные малярией комары были обнаружены в болотистой местности в округе Сарасота, где произошел один из случаев заболевания во Флориде. Затем местные чиновники применили инсектициды, которые убивают взрослые и подрастающие особи комаров.

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21 июня врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» Сергей Быков рассказал об опасных последствиях от укусов комаров. Он напомнил, что с сезонным потеплением начинается пора зудящих укусов комаров, которые не только вызывают дискомфорт, но и могут стать причиной сильных аллергических реакций.

13 июня кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, какие инфекции могут распространять комары. Он отметил, что малярия без отсутствия должного лечения может привести к летальному исходу.

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