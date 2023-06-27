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Мошенники использовали события выходных для обмана россиян

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Мошенники оперативно отреагировали на происходящие в выходные события и придумали новые сценарии обмана. В Telegram стали распространять аккаунты и каналы, которые по оформлению похожи на имеющие отношение к ЧВК «Вагнер» и ее создателю. Об этом рассказала «Известиям» куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова. На таких каналах собирались донаты в пользу группы «Вагнера». На самом деле деньги уходили мошенникам.

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Другой сценарий обмана — распространение ссылок на каналы с якобы «эксклюзивными» новостями. На самом деле ссылки оказывались фишинговыми, заявила Храпунова.

При переходе по ним пользователь невольно предоставлял злоумышленникам доступ к списку контактов и устройству, на котором установлен мессенджер, пояснила эксперт. После этого мошенники могли получить доступ к онлайн-банку, который открыт на устройстве, а также к списку контактов, чтобы распространить по ним аналогичные сообщения.

В Ассоциации развития финансовой грамотности и Infosecurity a Softline Company подтвердили «Известиям», что знают о распространении этих сценариев обмана.

Эксперты подчеркнули: если человек опасается, что прошел по подобным ссылкам, лучше проверить смартфон на наличие незнакомых или подозрительных приложений. Лишние программы лучше удалить, а выданные разрешения — отозвать.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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