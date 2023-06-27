Президент ОАЭ в беседе с Путиным отметил важность сохранения стабильности в РФ

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о важности сохранения стабильности в России. Об этом во вторник, 27 июня, сообщило агентство WAM.

«Президент ОАЭ подчеркнул необходимость поддержания стабильности в Российской Федерации, а также безопасности ее народа», — говорится в сообщении.

В ходе разговора лидеры двух стран обсудили стратегические отношения РФ и ОАЭ и «пути их дальнейшего развития». По данным эмиратского агентства, Путин выразил удовлетворение развитием двусторонних отношений двух государств.

Как отметила пресс-служба Кремля, также были обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран с учетом итогов переговоров 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Вечером 26 июня в Кремле сообщили, что во время телефонной беседы президент ОАЭ выразил полную поддержку действий российского руководства в связи с попыткой мятежа 24 июня.

Ранее в этот же день Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств, на котором предложил участникам собрания обсудить задачи, появившиеся в свете прошедших событий.

Ранее, 24 июня, Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.