Президент ОАЭ в беседе с Путиным выразил полную поддержку его действий
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян в ходе телефонного разговора 24 июня с президентом РФ Владимиром Путиным выразил полную поддержку действий российского руководства в связи с попыткой мятежа. Об этом 26 июня сообщили в Кремле.
В пресс-службе уточнили, что переговоры состоялись по инициативе эмиратской стороны ввиду желания президента ОАЭ услышать оценки ситуации в России 24 июня.
«Получив исчерпывающую информацию, эмиратский лидер заявил о полной поддержке действий российского руководства», — указали в Кремле.
24 июня Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.
Позднее стало известно, что Лукашенко по согласованию с российским лидером провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.