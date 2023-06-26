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Путин поблагодарил силовиков за проделанную работу в последние дни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент России Владимир Путин во время совещания с руководителями силовых ведомств вечером 26 июня поблагодарил их за работу, проделанную в последние дни.

Кроме того, глава государства предложил участникам собрания обсудить задачи, появившиеся в свете прошедших событий.

«Всех объединило и сплотило главное — ответственность за судьбу Отечества»
Обращение Владимира Путина. Основные цитаты

Ранее в этот день сообщалось, что участие в совещании с главой государства принимают генпрокурор Игорь Краснов, глава администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСО Дмитрий Кочнев и руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

24 июня Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

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