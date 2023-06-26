Кулеба назвал причины медленного контрнаступления ВСУ

Медленные темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) объясняются необходимостью разминирования территорий, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на Совете МИД Евросоююза (ЕС), рассказал глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в интервью телеканалу Tg24.sky.

«Он объяснил, что украинское контрнаступление идет не с той скоростью, о которой говорилось, потому что все территории заминированы», — сказал высокопоставленный дипломат.

Он подчеркнул, что, по словам Кулебы, перед движением войск надо разминировать территории, но «контрнаступление продолжается».

Глава МИД Украины принимал участие в министерской встречи стран ЕС в режиме видеоконференции.

Ранее в понедельник глава МИД Бельгии Аджи Лябиб сообщил, что Кулеба отчитается перед главами МИД стран ЕС о ходе контрнаступления ВСУ.

23 июня координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сказал, что США не намерены давать оценку ходу контрнаступления Украины.

Ранее, 21 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в течение 16 дней пытались наступать, однако к настоящему моменту ощутимо замедлились. По его словам, неприятель столкнулся с большими потерями.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.