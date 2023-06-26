Кулеба представит отчет о контрнаступлении ВСУ министрам стран ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отчитается перед главами МИД стран Евросоюза о ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 июня сообщили во внешнеполитическом ведомстве Бельгии.

«Мы заслушаем в режиме видеоконференции министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, что позволит нам понять, как в реальности обстоят дела с продвижением на земле. Вы знаете, идет наступление украинской армии, очень тяжелые бои», — приводит ТАСС слова главы министерства Аджи Лябиб.

Ранее, 25 июня, глава украинского минобороны Алексей Резников провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином по поводу хода контрнаступления ВСУ. Как отметил Резников, поднимался вопрос усиления боевого потенциала ВСУ, также обсуждались следующие шаги по укреплению вооруженных сил.

23 июня координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сказал, что США не намерены давать оценку ходу контрнаступления Украины.

Днем ранее телеканал CNN со ссылкой на западных чиновников и высокопоставленного военного представителя США сообщил, что наступательные операции ВСУ проходят не так, как ожидали страны Запада.

Тогда же министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в течение 16 дней пытались наступать, однако к настоящему моменту ощутимо замедлились. По его словам, неприятель столкнулся с большими потерями.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления не оправдал первоначальных ожиданий. Он объяснил «медленное продвижение» армии тем, что часть маршрутов заминирована.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.