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В «Деловой России» объяснили необходимость проверок точек фастфуда

«Деловая Россия»: проверки точек фастфуда необходимо возобновить, поскольку речь идет о здоровье граждан
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Контроль за точками общепита должен сохраняться даже в условиях снижения административного давления на бизнес, поскольку в данном случае речь идет о безопасности жизни и здоровья людей. Об этом в разговоре с «Известиями» 26 июня заявил координатор «Деловой России» в ЦФО, директор «Леонардо» Дмитрий Аббакумов.

Ранее в этот день «Известия» сообщили, что после информации в СМИ о многочисленных случаях отравления в летних кафе депутаты «Единой России» попросили Генпрокуратуру провести массовую проверку предприятий быстрого питания и нестационарных точек общепита в регионах. Авторы письма привели в пример случай в Иркутской области, где шаурмой отравились более 100 человек. При этом они отметили, что в настоящее время действует мораторий на проверки бизнеса, что мешают регулярному контролю.

«Да, мы, как «Деловая Россия», стоим на позициях снижения административного давления на бизнес и количества проверок предпринимателей. Но в вопросе безопасности жизни людей и их здоровья, считаю, контроль должен сохраняться. Более того, контроль именно за такими точками общепита, которые организуются на раз-два и там не очень понятная механика допуска их к работе с точки зрения соблюдения санитарных норм, требований Роспотребнадзора, Росздравнадзора», — заявил Аббакумов.

При этом он отметил, что на качественно организованных предприятиях общепита, которые берегут свои репутацию, которым важна позитивная оценка и отзывы со стороны клиентов, эти процессы контроля жестко встроены в саму организацию работы.

«В отличие от точек общепита, где не совсем понятно, кто продает продукцию, из чего она делается и кем. Поэтому контроль за такими точками считаю необходимым. И если сейчас его нет, нужно организовать», — добавил Аббакумов.

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23 июня сообщалось, что в Иркутской области Братский городской суд по заявлению прокуратуры запретил работу кафе, в котором свыше 100 человек отравились шаурмой. До этого владелец кафе был отправлен судом под домашний арест. Согласно сведениям регионального Роспотребнадзора, у всех госпитализированных выявили острую кишечную инфекцию.

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