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Суд запретил работу кафе в Братске после массового отравления шаурмой

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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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В Иркутской области Братский городской суд по заявлению прокуратуры запретил работу кафе, в котором свыше 100 человек отравились шаурмой. Об этом 23 июня сообщила прокуратура Иркутской области в Telegram-канале.

«По заявлению прокуратуры запрещено осуществление деятельности организации быстрого питания после массового отравления жителей Братска», — говорится в сообщении.

Уточняется, что суд также по заявлению прокуратуры запретил осуществление деятельности индивидуальному предпринимателю до вступления в законную силу решения суда по иску прокурора.

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О первых случаях отравления шаурмой в Братске стало известно утром 14 июня. Позже в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в продуктах была обнаружена сальмонелла. 15 июня владельца кафе задержали, а 19 июня суд отправил его под домашний арест.

Правоохранители обратились в городской суд с целью добиться закрытия кафе до тех пор, пока не будут устранены выявленные проблемы. По факту систематического пренебрежения санитарно-эпидемиологическими нормами было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По последним данным, зарегистрировано 103 случая отравления. Губернатор региона Игорь Кобзев 20 июня сообщил, что тяжелых случаев заболевания не наблюдается.

Это уже не первый случай массового отравления после посещения данного заведения. Так, в 2019 году, когда у кафе было другое название, там отравились 13 человек.

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