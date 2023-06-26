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Посол Молдавии в РФ заявил о невозможности работы партии «Шор» по решению суда

Посол Молдавии в РФ Дарий: решение КС Молдавии о запрете партии «Шор» обязательно для исполнения
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Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
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Решение Конституционного суда Молдавии по признанию вне закона оппозиционной партий «Шор» обязательно для исполнения. Об этом 26 июня «Известиям» сообщил посол республики в РФ Лилиан Дарий.

«Было решение конституционного суда, оно обязательно для исполнения. Как это будет протекать, это уже нужно отслеживать внутренний процесс», — сказал он.

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Ранее в этот день лидер партии «Шор» Илан Шор сообщил, что в ближайшем времени в Молдавии появится теневое правительство, «которое будет помогать ряду отраслей выживать в сегодняшней социально-экономической ситуации».

Партию «Шор» признали в Молдавии вне закона 19 июня. Из решения суда следует, что депутаты фракции сохранят свои мандаты в парламенте, однако политсила будет расформирована. После этого парламентарии смогут действовать только как независимые депутаты.

В Евросоюзе принятое решение назвали правомерным.

Данное решение поддержала и президент Молдавии Санду. По ее словам, эта партия якобы была создана путем коррупции и для коррупции и представляет собой опасность как для конституционного строя, так и для безопасности государства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет партии, указала на деградацию демократии в Молдавии.

В ноябре прошлого года правительство Молдавии попросило КС проверить законность оппозиционной партии, которая выступала организатором массовых акций протеста в Кишиневе. Митингующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, также указывали на рекордную инфляцию и нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.

На фоне этого руководство «Шор» обвинили в незаконном финансировании и продвижении интересов некоего иностранного государства, а также в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.

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