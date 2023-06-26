Шор анонсировал создание теневого правительства в Молдавии

В ближайшем времени в Молдавии появится теневое правительство. Об этом заявил 26 июня лидер запрещенной в стране оппозиционной партии «Шор» Илан Шор.

«Мы планируем буквально в ближайшие недели основать теневое правительство, как мы его назвали, которое будет помогать ряду отраслей выживать в сегодняшней социально-экономической ситуации», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Шор уточнил, что было принято решение о создании оппозиционного блока под названием «Шанс. Обязанности. Реализация». В него уже вошли партии «Альтернативная сила спасения Молдавии» и «Наши». По словам политика, планируется присоединение еще десяти, с которыми ведутся переговоры.

Сам Шор выступит координатором блока.

Партию «Шор» признали в Молдавии вне закона 19 июня. Из решения суда следует, что депутаты фракции сохранят свои мандаты в парламенте, однако политсила будет расформирована. После этого парламентарии смогут действовать только как независимые депутаты.

В Евросоюзе принятое решение назвали правомерным.

Данное решение поддержала и президент Молдавии Майя Санду. По ее словам, эта партия якобы была создана путем коррупции и для коррупции и представляет собой опасность как для конституционного строя, так и для безопасности государства.

В ноябре прошлого года правительство Молдавии попросило КС проверить законность оппозиционной партии, которая выступала организатором массовых акций протеста в Кишиневе. Митингующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, также указывали на рекордную инфляцию и нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.

На фоне этого руководство «Шор» обвинили в незаконном финансировании и продвижении интересов некоего иностранного государства, а также в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.