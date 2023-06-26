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Киев ожидает получить на саммите НАТО приглашение к упрощенному присоединению

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в понедельник, 26 июня, заявил, что Киев рассчитывает получить на саммите НАТО приглашение к упрощенному присоединению страны к альянсу. Об этом он сказал в понедельник, 26 июня, на брифинге для немецких СМИ.

«Позиция Украины: ожидаемый результат — это получить на саммите в июле приглашение к упрощенному присоединению. Но, что важно, мы хотели бы получить абсолютно четкий сигнал, который зафиксировал бы путь Украины к членству в НАТО. Если сейчас продолжать политику открытых дверей, мы дадим плохой сигнал России», — приводятся его слова на сайте офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

Ермак отметил, что ежедневно проводятся консультации и переговоры с партнерами, чтобы саммит стал результативным для Киева.

Также на брифинге присутствовал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Он считает, что на саммите Украина должна получить как гарантии безопасности, так и сигнал относительно перспектив членства в военном блоке.

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Ранее в этот день украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что на июльском саммите в Вильнюсе 15 государств — членов НАТО готовы поддержать вступление Украины в Североатлантический альянс.

Между тем 22 июня заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс исключил присоединение Киева к НАТО во время конфликта. Он отметил, что альянс «готовится повысить уровень партнерства с Украиной за счет создания нового консультативного органа Совета НАТО — Украина.

В тот же день украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по телефону обсудил возможные перспективы вступления Киева в НАТО с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Киевские власти полностью сконцентрировались на возможных составляющих решения НАТО по перспективам членства страны, отметил глава украинского МИДа.

До этого, 1 июня, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что надежды Украины на членство в альянс становятся всё более отдаленными. Тем не менее, по его словам, НАТО следует принять решение в пользу Киева.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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