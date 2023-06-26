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Военный эксперт усомнился в создании защиты от гиперзвукового оружия в Европе

Военный эксперт Леонков: в Европе нет технологий, чтобы создать прототип системы защиты от гиперзвука
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Заявления о том, что в Европе собираются создать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия — серьезные, однако неизвестно, как странам удастся это сделать. Такое мнение в понедельник, 26 июня, в беседе с «Известиями» выразил военный эксперт Алексей Леонков.

Накануне The Daily Telegraph со ссылкой на исполнительного директора международного производителя ракетных систем MBDA Эрика Беранже сообщила, что компания достигла предварительной договоренности с властями Германии, Италии, Нидерландов и Франции о создании в течение трех лет данной системы.

Леонков напомнил, что два года назад исследовательская служба конгресса США, подводя промежуточные итоги попыток Вашингтона создать гиперзвуковое оружие, заявила, что это возможно, но для этого нужны прорывные технологии.

«Чтобы остановить гиперзвук, у вас должна быть ракета, которая также маневрирует на гиперзвуковых скоростях. Она должна быть либо равной по скорости перехватываемому объекту, либо летать в полтора раза быстрее, если мы говорим о тактике «вдогон». Но нет никаких ракет, которые бы у них летали с такими скоростями. Баллистическую цель можно сбить. Но если она маневрирует, это уже сложности. А если она маневрирует на гиперзвуковых скоростях, это особая сложность», — подчеркнул эксперт.

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Ранее, 14 июня, израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems объявила о разработке системы противовоздушной обороны, предназначенной для перехвата гиперзвуковых ракет. Глава компании Юваль Штейниц утверждает, что в основе системы лежит уникальная технология, которая не имеет аналогов в мире.

1 июня японский министр обороны Ясукадзу Хамада сообщил, что Япония и США обсуждают возможность совместной разработки систем перехвата гиперзвукового оружия.

До этого, 24 апреля, директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Россия опередила США в разработке и постановке на вооружение продвинутого гиперзвукового оружия.

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