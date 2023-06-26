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Роман Костомаров опубликовал видео тренировки с протезами

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Фото: соцсети
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Фигурист Роман Костомаров в понедельник, 26 июня, опубликовал в социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) видео тренировки с протезами.

«Ох уж не просто это всё… ни морально, ни физически… мягко говоря. Но едем дальше», — написал он.

Источник «Известий» сообщил, что сейчас у спортсмена установлены временные протезы, «но ему с ними тяжело», заказаны более легкие и современные. Немецкие врачи приезжали к фигуристу и проводили консультацию, как их устанавливать.

Из больницы Костомарова выпишут, как только его психическое состояние придет в норму.

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