Что известно о состоянии Романа Костомарова. Главное

Российский фигурист Роман Костомаров был госпитализирован 10 января. У спортсмена диагностировали левостороннюю пневмонию, которая перешла в двустороннюю. В феврале из-за гангрены ему ампутировали обе стопы и провели чистку кистей рук. Впоследствии Костомаров перенес два инсульта. Со временем состояние фигуриста стабилизировалось, его начали готовить к протезированию, а 30 апреля поставили пробные протезы. О физическом и психологическом состоянии спортсмена читайте в материале «Известий».

Протезирование

На данный момент врачи готовят Костомарова к протезированию. Спортсмен находится в отдельной палате под постоянным наблюдением медиков. По данным источника «Известий», в ближайшее время ему попробуют установить протезы.

Специалисты предлагают Костомарову разные типы протезов, однако он не может долго в них находиться, так как процесс заживления культи идет медленно, а мышцы фигуриста еще не восстановились.

В мае собеседник «Известий» сообщал, что протезы Костомарову установят, как только позволит состояние здоровья. При этом допускается, что специалисты могут приехать к нему из-за границы, но сама процедура пройдет в России.

Психологическое состояние

С Костомаровым ежедневно работают специалисты по реабилитации, в том числе психологи. Однако, как сообщает источник «Известий», фигурист отказывается от психотерапии. Он прошел только пару сеансов весной.

До этого собеседник «Известий» рассказывал, что спортсмену необходим правильный настрой, так как его психологическое состояние после хирургического вмешательства ухудшилось.

О ходе восстановления

На данный момент врачи оценивают состояние Костомарова как стабильное. По словам источника «Известий», спортсмен проведет в больнице еще месяц.

8 мая Костомаров опубликовал в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) свое первое обращение после госпитализации. В нем он поблагодарил врачей и близких, которые продолжают работать ради его восстановления.

Коллега Костомарова по цеху, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух заявлял, что появление спортсмена в соцсетях свидетельствует об улучшении его состояния.

После этого в Сети появилась информация о том, что Костомарова тайно выписали из клиники и увезли в аэропорт, откуда он якобы должен был вылететь в Германию для протезирования и дальнейшей реабилитации, однако источник «Известий» опроверг эти заявления.

На данный момент Костомаров остается в больнице. Специалисты работают над восстановлением подвижности его конечностей и работы легких.