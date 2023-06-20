Фигурист Роман Костомаров отказался от работы с психологом. По данным «Известий», спортсмен прошел лишь пару сеансов психотерапии весной.

При этом врачи подчеркивают важность консультаций со специалистом и психологического восстановления.

Костомарову предоставили отдельную палату. После ампутации обеих стоп и чистки кистей фигуристу предлагают разные типы протезов, но он не может в них долго находиться, так как процесс заживления культи идет медленно, а мышцы фигуриста еще слабы.

Ранее, 12 мая, собеседник «Известий» рассказал, что Костомаров пока остается в больнице, ему установят протезы, как только позволит состояние здоровья. При этом допускается, что специалисты приедут к спортсмену из-за границы или оттуда привезут протезы, но устанавливать их будут в России.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое обращение после госпитализации. На своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он поблагодарил близких и врачей за оказываемую помощь.

Врачи оценивают общее состояние Костомарова как стабильное.

Костомарова госпитализировали 10 января. До этого он пожаловался на слабость и боли в груди. У спортсмена была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторой информации, перешла в двустороннюю. В начале февраля из-за развившейся гангрены ему сделали операции по ампутации стоп и чистке кистей рук. Позже у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга. Кроме того, Костомаров перенес два инсульта.