Под Самарой загорелся крупный склад мебели

В поселке Стройкерамика Самарской области загорелся склад мебели на 600 кв. м. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«В 12:15 (11:15 мск) 26 июня поступило сообщение о пожаре на складе с мебелью по адресу: м.р. Волжский, н.п. Стройкерамика, ул. Производственная, 6. Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение внутри здания, площадь пожара составляет 600 кв. м», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Во время инцидента никто не погиб и не пострадал. Эвакуация не проводилась.

В тушении возгорания участвовали 88 специалистов и 30 единиц техники.

Ранее в этот день сообщалось также о пожаре на складе на рынке «Классик» в Ростовской области. В тушении огня были задействованы два пожарных поезда, а также 61 сотрудник МЧС и 21 единица техники. В 11:00 мск пожар полностью ликвидировали. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.