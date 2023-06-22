Пожар на складе в Ростовской области ликвидирован

Крупный пожар на складе на рынке «Классик» в Ростовской области ликвидирован на площади 2 тыс. кв. м. Об этом в четверг, 22 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В 11:00 мск [объявлена] полная ликвидация», — сообщили в ведомстве ТАСС.

О пожаре на рынке «Классик» стало известно утром, 22 июня. Локализация была объявлена в 9:50. В тушении огня задействовали два пожарных поезда, а также 61 сотрудника МЧС и 21 единицу техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.