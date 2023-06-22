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К тушению пожара в Ростовской области привлекли вертолет и два пожарных поезда

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Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
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Для тушения пожара на складе на рынке «Классик» в Ростовской области задействовали вертолет МЧС России и два пожарных поезда. Об этом в четверг, 22 июня, сообщила пресс-служба Главного Управления МЧС по Ростовской области в своем Telegram-канале.

«Площадь пожара 2 тыс. кв. м. Силы и средства, задействованные для тушения пожара, составляют 61 человек, 21 единица техники», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, сообщило ведомство.

Имеющихся в распоряжении МЧС сил и средств для тушения огня достаточно, угрозы распространения огня нет.

О пожаре на рынке «Классик» стало известно утром, 22 июня. Позднее МЧС сообщило, что площадь пожара увеличилась до 2 тыс. кв. м.

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