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В Ростовской области загорелся склад с посудой и электротехникой

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Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
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Склад с посудой и электротехникой загорелся в Ростовской области. Об этом в четверг, 22 июня, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в 6:34 мск. Пожар произошел на рынке «Классик».

Отмечается, что площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. К тушению привлечены 63 человека и 21 единица техники.

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Ранее, 20 июня, сообщалось о пожаре на заводе по изготовлению палет в подмосковном Волоколамске.

Площадь возгорания достигла 6 тыс. кв. м. Пожару был присвоен второй ранг сложности. К тушению привлечены 23 единицы техники и 60 человек. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

В тот же день корреспондент «Известий» Дарья Малахова рассказала об обстановке на месте пожара. По ее словам, многие палеты успели обуглиться и больше непригодны к использованию.

Утром 21 июня сообщалось о ликвидации открытого горения.

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