В Ростовской области загорелся склад с посудой и электротехникой
Склад с посудой и электротехникой загорелся в Ростовской области. Об этом в четверг, 22 июня, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила в 6:34 мск. Пожар произошел на рынке «Классик».
Отмечается, что площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. К тушению привлечены 63 человека и 21 единица техники.
Ранее, 20 июня, сообщалось о пожаре на заводе по изготовлению палет в подмосковном Волоколамске.
Площадь возгорания достигла 6 тыс. кв. м. Пожару был присвоен второй ранг сложности. К тушению привлечены 23 единицы техники и 60 человек. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
В тот же день корреспондент «Известий» Дарья Малахова рассказала об обстановке на месте пожара. По ее словам, многие палеты успели обуглиться и больше непригодны к использованию.
Утром 21 июня сообщалось о ликвидации открытого горения.