Площадь пожара на складе в Ростовской области увеличилась до 2 тыс. кв. м
Площадь пожара на складе с посудой и электротехникой в Ростовской области увеличилась до 2 тыс. кв. м, о чем в четверг, 22 июня, сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Площадь пожара 2 тыс. кв м. К месту пожара направлен пожарный поезд», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Пожару присвоен второй ранг сложности.
О пожаре на рынке «Классик» стало известно ранее этим же днем, 22 июня. К тушению привлечены 63 человека и 21 единица техники.
20 июня сообщалось о пожаре на заводе по изготовлению палет в подмосковном Волоколамске. Площадь возгорания достигла 6 тыс. кв. м. Предварительно, причиной стало короткое замыкание. Утром 21 июня сообщалось о ликвидации открытого горения.