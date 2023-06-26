Врач дал советы для избежания травм на даче

Правильная подготовка к поездке на дачу может помочь избежать травм. Об этом 26 июня сообщил врач-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Рашид Саидов.

«Резко врываясь в дачный сезон, особенно если вы к нему не подготовились, можно получить значительное переутомление или даже травмы, от которых придется долго восстанавливаться. Именно от них важно защитить себя в первую очередь. Поэтому увеличивайте нагрузку постепенно и обязательно делайте перерывы в работе», — подчеркнул Саидов в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам врача, к активному лету стоит готовиться поэтапно весь год. Например, в этом поможет регулярная физическая активность и правильное сбалансированное питание. Саидов отметил, что переработка может быть опасной для организма, поэтому увеличивать нагрузку стоит поэтапно.

«Перед тем как взяться за лопату и вскапывать грядки, лучше сделать разминку, потянуть мышцы, чтобы не чувствовать боль после окончания нагрузки», — посоветовал врач.

Ортопед рекомендовал брать с собой на дачу корсет для спины и ортезы на запястья и коленные суставы. Эти приспособления помогут избежать растяжений и микротравм. По словам Саидова, чтобы не допустить травмирования, стоит переносить тяжести по частям или использовать для этого специальные приспособления.

Еще одной опасностью на даче эксперт назвал жару. В наиболее жаркие часы — с 12:00 до 16:00. По его мнению, в этот временной промежуток не стоит активно работать, чтобы не получить тепловой удар.

Врач также посоветовал в жаркую погоду выбирать легкую одежду из натуральных тканей и пить больше воды, чтобы не получить обезвоживание.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов 25 июня рассказал, что первая половина недели в столице будет теплой. В понедельник, 26 июня, и вторник, 27 июня, в Московском регионе ожидается температура воздуха +23…+24 градуса.

При этом в девяти районах Новосибирской области введен режим ЧС из-за почвенной засухи и аномальной жары. В целях обеспечения пожарной безопасности введен режим ЧС в Магадане.