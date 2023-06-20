В Магадане введен режим ЧС из-за лесных пожаров

На территории Магадана с 20 июня вводится режим ЧС в целях обеспечения пожарной безопасности. Сообщение об этом появилось на сайте мэрии города.

«В рамках режима ЧС в лесах и местах отдыха установлены дополнительные требования пожарной безопасности и запрет <...> на проведение всех видов пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохозяйственных палов», — говорится в сообщении.

Помимо этого, запрещается пользоваться мангалами, сжигать мусор и листья.

В мэрии указали, что основной причиной природных пожаров и палов сухой травы является человеческий фактор. Там также напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 до 800 тыс. рублей.

Ранее, 18 июня, мэр Магадана Юрий Гришан сообщил, что лесной пожар вспыхнул в западной части полуострова Старицкого неподалеку от природного памятника Каменный Венец. На место возгорания были выдвинуты три единицы пожарной техники и катер на воздушной подушке.

15 июня Гидрометцентр предупредил о высоком риске лесных пожаров в Москве, который сохранялся до 19 июня. В это время в Московской области действовал режим среднего и высокого уровней пожарной опасности.