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Режим ЧС ввели в девяти районах Новосибирской области из-за жары

Число районов Новосибирской области с режимом ЧС из-за жары выросло до девяти
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Режим ЧС из-за почвенной засухи и аномальной жары введен в девяти районах Новосибирской области. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщил на оперативном совещании правительства региона министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

«Введен режим ЧС в девяти районах области. Режим повышенной готовности в шести районах. Планируют ввести режим ЧС еще четыре района — Барабинский, Здвинский, Каргатский и Убинский», — сказал он.

Зерновые и зернобобовые сельхоз площадь также пострадала и увеличилась до 234 тыс. га. Как уточнил министр, результаты пересеянного на данный момент количества в 11 тыс. га неудовлетворительны, потому что семена либо не взошли, либо сгорели уже взошедшие ростки.

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Ранее, 20 июня, глава отдела механизации, мелиорации и растениеводства регионального Минсельхоза Андрей Бенимецкий заявил, что режим ЧС ввели в шести районах Новосибирской области из-за аномальной жары в начале первого месяца лета. Так, особый режим объявили в Баганском, Доволенском, Карасукском, Купинском, Сузунском и Чистоозерном районах.

Ранее в этот же день сообщалось, что режим ЧС ввели в Магадане в целях обеспечения пожарной безопасности. В лесах и местах отдыха установлены дополнительные требования пожарной безопасности и запрет на проведение всех видов пожароопасных работ.

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