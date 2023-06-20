Режим ЧС ввели в шести районах Новосибирской области из-за жары

Режим ЧС ввели в шести районах Новосибирской области из-за аномальной жары в начале июня. Высокие температуры привели к почвенной засухе, заявил глава отдела механизации, мелиорации и растениеводства регионального Минсельхоза Андрей Бенимецкий.

Так, особый режим объявили в Баганском, Доволенском, Карасукском, Купинском, Сузунском и Чистоозерном районах. Еще в трех — Кочковском, Куйбышевском и Убинском — ввели режим повышенной готовности перед введением режима ЧС, пишет ТАСС .

В отделе агрометеорологии Западно-Сибирского Гидрометцентра добавили, что из-за засухи на 20% может снизиться урожайность озимых культур. В 21 из 30 районов области уже наблюдается ветер с высокой температурой и низкой влажностью, вредно влияющий на полевые культуры, отмечает Сиб.фм.

Ранее в этот же день сообщалось, что режим ЧС ввели в Магадане в целях обеспечения пожарной безопасности. В лесах и местах отдыха установлены дополнительные требования пожарной безопасности и запрет на проведение всех видов пожароопасных работ.