Синоптик рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

Глава прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидается в Москве на этой неделе.

В беседе с RT в воскресенье, 25 июня, специалист отметил, что первая половина недели в столице будет теплой, а вторая, начиная со среды, — более прохладной.

По словам синоптика, в столицу через Брянск и Смоленск с западо-юго-запада движется циклон. Под его влиянием будет складываться погода. В понедельник, 26 июня, и вторник, 27 июня, в Московском регионе ожидается температура воздуха +23…+24 градуса. Со среды, 28 июня, температура понизится до +20 градусов, прогнозируется дождь. Осадки, вероятнее всего, будут затяжными.

Шувалов добавил, что атмосферное давление понизится с показателей в 746–747 мм рт. ст. до 740–738 мм рт. ст.

24 июня Шувалов сообщил, что «нельзя сказать, что неделя будет холодной». Также прогнозируются облачные ночи, а также облачные с прояснениями, пишет РИАМО.

Днем ранее Александр Шувалов спрогнозировал дождливый июль в Москве. По его словам, несмотря на большее количество осадков, по температурным показателям июль в чем-то будет повторять характер погоды июня.

Также 23 июня диетолог Елена Соломатина рассказала, что легче пережить жару помогут помидоры и зелень, а вот от жирной и острой пищи лучше отказаться. По словам специалиста, зелень содержит каротиноиды, защищающие кожу и зрение от ультрафиолета и повреждений, отмечает телеканал «360».