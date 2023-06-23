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Синоптик предупредил о дождливом июле в Москве

Синоптик Шувалов: июль в Москве будет богат на осадки
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Артур Новосильцев
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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал дождливый июль в Москве.

В беседе с «Москвой 24» в пятницу, 23 июня, специалист указал на то, что июль будет гораздо дождливее июня, когда образовался дефицит осадков. По его словам, его вряд ли удастся восполнить в последние дни июня.

«Выпала только четверть месячной нормы. Я думаю, что июль окажется богатым на осадки, на дожди», — спрогнозировал Шувалов.

Синоптик отметил, что, несмотря на большее количество осадков, по температурным показателям июль в чем-то будет повторять характер погоды июня.

Шувалов объяснил, что для июня были характерны достаточно большие и резкие изменения температуры, были зафиксированы три волны тепла и три волны холода в течение месяца. Июль начнется с тепла и в течение месяца будут два или три промежуточных похолодания. В целом температура второго летнего месяца окажется близкой к норме.

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22 июня заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы приводят в готовность все силы на случай ликвидации последствий непогоды. По прогнозам синоптиков, более трети месячной нормы осадков может выпасть в пятницу, 23 июня, в Москве. Ожидаются грозы с одновременным усилением ветра до 17 м/с, пишет НСН. В отдельных районах может выпасть до 25 мм осадков. Круглосуточно дежурить будут более 1,5 тыс. аварийных бригад. Сотрудники ЖКХ проверят системы водоотведения и разместят спецтехнику в местах возможного скопления воды, сообщает телеканал «360».

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с агентством городских новостей «Москва», пятничные дожди смягчат пожароопасную ситуацию в столице.

По словам руководителя «Яндекс Погоды» Александра Ганьшина, в выходные дни, 24–25 июня, жителей Москвы ждет пасмурная и облачная погода с максимальной температурой до +25 градусов.

В Гидрометцентре 22 июня предупредили о кратковременных дождях в столичном регионе на выходных 24 и 25 июня. Днем столбики термометров покажут +21…+23 градуса. В начале следующей недели погода существенно не изменится.

21 июня Шувалов предупреждал, что в столице в конце недели пройдут дожди, пишет RT.

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