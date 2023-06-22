Синоптик рассказал о погоде в выходные в Москве

В выходные дни, 24–25 июня, жителей Москвы ждет пасмурная и облачная погода с максимальной температурой до +25 градусов. Об этом «Известиям» 22 июня рассказал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

«Суббота в Москве будет пасмурной, а среднесуточная температура составит +23 градуса. В воскресенье, 25 июня, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха достигнет +25 градусов», — рассказал Ганьшин.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные, по словам синоптика, можно ждать в Волгограде, Воронеже и Ростове-на-Дону, где температура воздуха прогреется до +27…+30 градусов.

Наиболее прохладными выходные, как рассказал Ганьшин, станут для жителей Казани, Красноярска Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары, Перми, Екатеринбурга, Уфы и Челябинска, где ожидаемая температура составит +16…+19 градусов.

20 июня заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что жара вернется в Москву в пятницу.