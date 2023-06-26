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Экс-разведчик США обвинил ВСУ в попытке устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС

Экс-разведчик США Риттер: ВСУ попытаются устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС
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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются устроить ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил разведчик США в отставке Скотт Риттер.

«Это настоящая угроза <...> украинцы попытаются атаковать Запорожскую АЭС и обвинить в этом русских», — сказал он YouTube-каналу U.S. Tour of Duty 24 июня.

Американский разведчик в отставке выразил уверенность, что после разрушения Каховской ГЭС президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на ядерную катастрофу для изменения хода конфликта на фоне неудач ВСУ.

По словам Риттера, киевский режим способен осуществлять «ужасающие акты экологического терроризма».

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Таким же мнением делился глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 14 июня. По его словам, власти Украины могут совершить новую провокацию в ЗАЭС после неудач в ходе наступления. Он также указал, что киевские власти не отказались от планов форсировать Днепр в Херсонской области и выше по течению Днепра в районе Энергодара после прорыва Каховской гидроэлектростанции.

Позднее, 24 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевский режим, обвиняя Москву в угрозах для безопасности Запорожской атомной электростанции, прикрывает свои планы создать там аварийную ситуацию.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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