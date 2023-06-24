Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным полностью поддержал руководство России
Туризм
Визовый центр Великобритании в Ростове-на-Дону закроют 26 июня
Интернет и технологии
Роскомнадзор предупредил об ограничении работы интернет-сервисов в районах КТО
Общество
Меры безопасности усилены в детских лагерях на юге РФ
Общество
Губернатор Свердловской области ввел режим повышенной готовности
Спорт
В Москве отменены все футбольные матчи из-за введения режима КТО
Экономика
СМИ сообщили о резком поднятии российскими банками курса валют
Общество
Движение судов по Москве-реке приостановлено
Общество
Бастрыкин поручил СК оперативно реагировать на нарушения со стороны военных
Общество
Собянин призвал москвичей доверять только официальной информации
Политика
Путин провел телефонные разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана
Происшествия
Губернатор сообщил о тушении резервуара с топливом на нефтебазе в Воронеже
Общество
Сальдо сообщил об освобождении от воды около 60% домов Херсонской области
Сюжет:

МИД РФ указал на планы Киева создать аварийную ситуацию на ЗАЭС и обвинить Москву

МИД РФ: Киев, обвиняя Москву в угрозах для ЗАЭС, прикрывает свои планы создать там аварийную ситуацию
0
Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киевский режим, обвиняя Москву в угрозах для безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), прикрывает свои планы создать там аварийную ситуацию. Об этом заявила в субботу, 24 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте российского дипведомства.

По ее словам, Россия рассматривает как «гнусную провокацию» заявления представителей украинских властей и их кураторов на Западе по поводу угроз для атомной электростанции.

«Налицо очередная попытка дискредитировать Россию, приписать нам несуществующие намерения, а заодно — прикрыть свои преступные, а по факту — террористические планы создания аварийной ситуации», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Захарова предостерегла Киев и оказывающие ему поддержку силы на Западе от потенциальных тяжелых инцидентов на ЗАЭС и призывала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и его руководство не закрывать глаза на создаваемую Украиной угрозу.

Ядерный процесс: украинские формирования возобновили обстрелы ЗАЭС
Под огонь ВФУ попали энергоблоки и один из спецкорпусов Запорожской атомной станции

Накануне в Калининграде прошел очередной раунд консультаций относительно ситуации на ЗАЭС. На встрече выступили глава «Росатома» Алексей Лихачев и директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Спикеры обсудили ожидаемые конкретные шаги от секретариата МАГАТЭ, которые будут направлены на предотвращение ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ЗАЭС, прилегающей территории и объектам инфраструктур.

Гросси посетил ЗАЭС 15 июня. После визита он заявил, что команда МАГАТЭ собрала достаточно информации для оценки ситуации на ЗАЭС. Гросси добавил, что эксперты продолжат постоянно наблюдать за ситуацией, чтобы «помочь предотвратить ядерную аварию».

Позднее, 20 июня, постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов рассказал «Известиям», что украинские военные нарушили режим тишины, когда миссия МАГАТЭ во главе с Гросси двигалась в сторону Польши после осмотра ЗАЭС. Директор агентства включил эту информацию в сводки по итогам визита, однако не указал, кто именно открыл огонь.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023