Киевский режим, обвиняя Москву в угрозах для безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), прикрывает свои планы создать там аварийную ситуацию. Об этом заявила в субботу, 24 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте российского дипведомства.

По ее словам, Россия рассматривает как «гнусную провокацию» заявления представителей украинских властей и их кураторов на Западе по поводу угроз для атомной электростанции.

«Налицо очередная попытка дискредитировать Россию, приписать нам несуществующие намерения, а заодно — прикрыть свои преступные, а по факту — террористические планы создания аварийной ситуации», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Захарова предостерегла Киев и оказывающие ему поддержку силы на Западе от потенциальных тяжелых инцидентов на ЗАЭС и призывала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и его руководство не закрывать глаза на создаваемую Украиной угрозу.

Накануне в Калининграде прошел очередной раунд консультаций относительно ситуации на ЗАЭС. На встрече выступили глава «Росатома» Алексей Лихачев и директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Спикеры обсудили ожидаемые конкретные шаги от секретариата МАГАТЭ, которые будут направлены на предотвращение ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ЗАЭС, прилегающей территории и объектам инфраструктур.

Гросси посетил ЗАЭС 15 июня. После визита он заявил, что команда МАГАТЭ собрала достаточно информации для оценки ситуации на ЗАЭС. Гросси добавил, что эксперты продолжат постоянно наблюдать за ситуацией, чтобы «помочь предотвратить ядерную аварию».

Позднее, 20 июня, постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов рассказал «Известиям», что украинские военные нарушили режим тишины, когда миссия МАГАТЭ во главе с Гросси двигалась в сторону Польши после осмотра ЗАЭС. Директор агентства включил эту информацию в сводки по итогам визита, однако не указал, кто именно открыл огонь.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.