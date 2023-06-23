В Калининграде Лихачев и Гросси провели встречу по безопасности ЗАЭС

В Калининграде в пятницу, 23 июня, прошел очередной раунд консультаций относительно ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). На встрече выступили глава «Росатома» Алексей Лихачев и директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Спикеры обсудили ожидаемые конкретные шаги от секретариата МАГАТЭ, которые будут направлены на предотвращение ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ЗАЭС, прилегающей территории и объектам инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации по атомной энергии.

На встрече гости обсудили итоги поездки Гросси на станцию 15 июня. Тогда ему продемонстрировали последствия атак украинских войск с использованием дронов-камикадзе на ЗАЭС.

Отмечается, что глава «Росатома» рассказал директору МАГАТЭ о тех мерах, которые Россия принимает для безопасной эксплуатации станции, а также о ее водоснабжении после прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Ранее, 15 июня, Гросси заявил, что команда МАГАТЭ собрала достаточно информации для оценки ситуации на ЗАЭС. Гросси добавил, что эксперты продолжат постоянно наблюдать за ситуацией, чтобы «помочь предотвратить ядерную аварию». По его мнению, ситуация на Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС серьезная, но уровень воды для охлаждения генераторов достаточный.

Он также рассказал, что осмотрел одну из поврежденных труб брызгального бассейна, где несколько дней назад были обнаружены осколки снаряда гаубицы М777 производства США, числящиеся на вооружении украинской армии.

Позже, 20 июня, постпред России в Вене Михаил Ульянов рассказал «Известиям», что украинские военные нарушили режим тишины, когда миссия МАГАТЭ во главе с Гросси двигалась в сторону Польши после осмотра ЗАЭС. Директор агентства включил эту информацию в сводки по итогам визита, однако не указал, кто именно открыл огонь.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.