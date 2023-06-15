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Гросси заявил о получении информации для оценки ситуации на ЗАЭС

Гросси заявил, что получил достаточно информации для оценки ситуации на ЗАЭС
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Команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) собрала достаточно информации для оценки ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом в четверг, 15 июня, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси.

«Считаем, что мы собрали большой объем информации для оценки ситуации», — написал он в Twitter.

Гросси добавил, что эксперты продолжат постоянно наблюдать за ситуацией, чтобы «помочь предотвратить ядерную аварию».

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Ранее в четверг делегация МАГАТЭ посетила ЗАЭС во главе с Гросси, которому, в частности, продемонстрировали доказательства обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Директор станции Юрий Черничук показал ему обстрелянное здание насосной прудоохладителя.

По мнению Гросси, ситуация на ЗАЭС после разрушения Каховской ГЭС серьезная, но уровень воды для охлаждения генераторов достаточный.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр и затоплению более 30 населенных пунктов. Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха». Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».

Запорожская АЭС использует воду из Каховского водохранилища для охлаждения реакторов.

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