Глава МАГАТЭ назвал достаточным уровень воды для охлаждения на Запорожской АЭС
Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после разрушения Каховской ГЭС серьезная, но уровень воды для охлаждения генераторов достаточный. Об этом заявил в четверг, 15 июня, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам осмотра станции.
7 июня Гросси уже заявлял, что разрушение станции в дальнейшем может негативно сказаться на Запорожской АЭС (ЗАЭС), лишив ее источников охлаждения, и спровоцировать повреждение реакторов. Гросси добавил, что МАГАТЭ мониторит снижение уровня воды в Каховском водохранилище во избежание «радиологических последствий» и предложит свои меры по стабилизации ситуации.
Кроме того, гендиректор агентства сообщил, что МАГАТЭ увеличивает число инспекторов на ЗАЭС после ЧП на Каховской ГЭС.
За день до этого Гросси написал в Twitter, что если уровень воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС упадет ниже 12,7 м, то ее не удастся продолжать закачивать.
Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на вторник, 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр и затоплению более 30 населенных пунктов. Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха». Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».
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