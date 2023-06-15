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Глава МАГАТЭ назвал достаточным уровень воды для охлаждения на Запорожской АЭС

Гросси: ситуация на ЗАЭС серьезная, но уровень воды для охлаждения достаточный
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после разрушения Каховской ГЭС серьезная, но уровень воды для охлаждения генераторов достаточный. Об этом заявил в четверг, 15 июня, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам осмотра станции.

7 июня Гросси уже заявлял, что разрушение станции в дальнейшем может негативно сказаться на Запорожской АЭС (ЗАЭС), лишив ее источников охлаждения, и спровоцировать повреждение реакторов. Гросси добавил, что МАГАТЭ мониторит снижение уровня воды в Каховском водохранилище во избежание «радиологических последствий» и предложит свои меры по стабилизации ситуации.

Кроме того, гендиректор агентства сообщил, что МАГАТЭ увеличивает число инспекторов на ЗАЭС после ЧП на Каховской ГЭС.

За день до этого Гросси написал в Twitter, что если уровень воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС упадет ниже 12,7 м, то ее не удастся продолжать закачивать.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на вторник, 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр и затоплению более 30 населенных пунктов. Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха». Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».

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