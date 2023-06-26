Защита Блиновской обжаловала продление домашнего ареста

Защита блогера Елены Блиновской обжаловала продление домашнего ареста. Об этом 26 июня сообщила «Известиям» пресс-служба Пресненского суда Москвы.

Блогер обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год, а также в отмывании денег, которые были получены преступным путем. Ее задержали 27 апреля 2023 года.

Предполагается, что обвиняемая использовала мошенническую схему дробления бизнеса, то есть схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

22 мая Московский городской суд подтвердил домашний арест Блиновской. Мера пресечения была действительна первоначально до 26 июня.

Позднее, 21 июня, суд продлил Блиновской домашний арест на месяц. При этом остался в силе запрет на использование сотовой связи и интернета. Адвокат блогера Наталья Сальникова сообщила, что решение суда о продлении домашнего ареста обжалуют.