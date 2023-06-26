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Вильфанд спрогнозировал дожди в нескольких регионах России

Вильфанд: сильные дожди накроют несколько регионов России в ближайшие дни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сильные дожди ожидаются в ближайшие дни в нескольких регионах России. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Дожди пройдут 26–27 июня в Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской, Тамбовской, Челябинской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.

«Очень сильный дождь, ливень, гроза, крупный град, усиление ветра до 25 м/с ожидают Челябинскую область. В Ставропольском и Краснодарском краях во вторник тоже прогнозируется сильный дождь с грозой», — сообщил метеоролог ТАСС.

В некоторых других регионах — в Якутии, Хабаровском крае, Магаданской области, Коми, а также в Архангельской, Вологодской, Костромской областях — ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности, добавил Вильфанд.

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Ранее в этот же день Вильфанд сообщил о холодной погоде на Урале и в Сибири в ближайшие дни. Температура ниже нормы ожидается в предстоящие дни в Поволжье, на Урале и в Сибири.

23 июня он также рассказал, что на юг России пришла комфортная погода, благодаря чему хорошо прогрелась вода на черноморском побережье. В Крыму очень рано начался купальный сезон: вода в Феодосии и Евпатории прогрелась уже до +22 градусов, в Алуште — до +23 градусов. На сегодняшний день самая высокая температура воды в Черном море фиксируется в районе Геленджика — +24 градуса, пояснил он.

21 июня Вильфанд заявлял о начале купального сезона на черноморских курортах. Он уточнил, что при температуре воды в районе +22 градусов можно плавать даже детям.

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