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Вильфанд заявил о старте купального сезона на черноморских курортах

В Гидрометцентре заявили о старте купального сезона на курортах Черного моря
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вода в Черном море стала достаточно теплой для купания. Об этом среду, 21 июня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На побережье Крыма и на Черноморском побережье температура воды уже 22 градуса, то есть купальный сезон открыт, даже для детей. Другое дело, что там в ближайшие дни погода с дождями и усилением ветра», — поделился он.

Что касается Балтийского моря, то в нем, при температуре воды около +17…+18 градусов, будут чувствовать себя комфортно разве что закаленные люди. Остальным жителям Калининградской области придется подождать.

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Ранее в этот день Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Магаданской области, Якутии, Чукотском автономном округе, Красноярском крае, Тыве и Хакасии в ближайшие дни. В то же время некоторые регионы Урала и Поволжья ожидает холодная погода.

Кроме того, 21 июня руководитель Гидрометцентра рассказал «Известиям», что в отдельных областях РФ температура воздуха по ночам опускается ниже обычного, возможны заморозки.

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