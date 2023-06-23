Вильфанд рассказал о температуре воды в Черном море

На сегодняшний день самая высокая температура воды в Черном море фиксируется в районе Геленджика. Об этом в пятницу, 23 июня, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура воды в Феодосии, Евпатории составляет 22 градуса, в Алуште, Ялте, Анапе и Сочи — 23 градуса, в Геленджике — 24 градуса», — пояснил он.

Кроме того, по словам эксперта, на юге европейской части России погода заметно улучшится в ближайшие дни. Будет тепло, солнечно и без осадков. В Геленджике и Сочи, например, прогнозируется до +28 градусов.

Ранее, 21 июня, Вильфанд заявил о начале купального сезона на черноморских курортах. Он уточнил, что при температуре воды в районе +22 градусов можно плавать даже детям.