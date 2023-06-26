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Вильфанд сообщил о холодной погоде на Урале и в Сибири в ближайшие дни

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Фото: РИА Новости/Александр Поляков
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Температура ниже нормы ожидается в предстоящие дни в Поволжье, на Урале и в Сибири. Об этом в понедельник, 26 июня, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Низкая температура, аномалии +4...+6 градусов, на Урале и в Сибирском федеральном округе будет по-прежнему. В Свердловской, Челябинской, Курганской областях — температура около +13...+18 градусов днем и +5...+10 градусов ночью. Так до середины недели минимум», — рассказал он.

Синоптик сообщил, что в Алтайском крае, Омской области температура может понизиться до +6...+11 градусов. Кроме того, по его словам, в Томской области, Хакасии и Туве ожидаются рекордно низкие +4...+9 градусов. Метеоролог отметил, что лишь во второй половине недели температура незначительно повысится на два–три градуса.

Вильфанд добавил, что пониженная температура ожидается и в регионах Поволжья. По его словам, обычно там должно быть теплее, чем в Москве, однако в Чувашии, Удмуртии и Кировской области ночная температура составит лишь +6...+11 градусов.

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Ранее, 23 июня, Вильфанд рассказал, что на юг России пришла комфортная погода, благодаря чему хорошо прогрелась вода на черноморском побережье. В Крыму очень рано начался купальный сезон: вода в Феодосии и Евпатории прогрелась уже до +22 градусов, в Алуште — +23 градуса. На сегодняшний день самая высокая температура воды в Черном море фиксируется в районе Геленджика — +24 градуса, пояснил он.

21 июня Вильфанд заявлял о начале купального сезона на черноморских курортах. Он уточнил, что при температуре воды в районе +22 градусов можно плавать даже детям.

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