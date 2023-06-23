Вильфанд сообщил о пришедшей на юг России комфортной погоде

На юг России пришла комфортная погода, благодаря чему вода на черноморском побережье прогрелась до +24 градусов. Об этом 23 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Очень комфортная погода наступает на юге России — в Краснодарском крае, там уже температура воды повысилась, причем существенно. На черноморском побережье температура воды +22…+23, в Геленджике — до +24 градусов», — цитирует Вильфанда «Интерфакс».

Из-за обилия солнечных лучей и прекращения осадков в Краснодарском крае ночные температуры будут не ниже +15…+17 градусов, а днем воздух прогреется до +28…+32 градусов, рассказал глава Гидрометцентра РФ.

В Крыму очень рано начался купальный сезон: вода в Феодосии и Евпатории прогрелась уже до +22 градусов, в Алуште — +23 градуса. В Анапе и Сочи море такое же теплое — +23 градуса, а в Геленджике и Туапсе — +24. В Балтийском море вода тоже комфортная — +19 градусов. В конце первой декады июля она может подняться до +20…+21 градуса.

В свою очередь в Поволжье, на Урале и на юге Западной Сибири, отметил синоптик, погода, наоборот, установилась очень холодная. Так, в Пермском крае температура опускалась до –2, а в Омской области — до –3,5 градуса.

Ранее 23 июня Вильфанд сообщил, что на сегодняшний день самая высокая температура воды в Черном море фиксируется в районе Геленджика — +24 градуса. Кроме того, по словам эксперта, на юге европейской части России погода заметно улучшится в ближайшие дни. Будет тепло, солнечно и без осадков.

21 июня Вильфанд заявил о начале купального сезона на черноморских курортах. Он уточнил, что при температуре воды в районе +22 градусов можно плавать даже детям.