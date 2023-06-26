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КГБ Белоруссии заявил о готовности нейтрализовать угрозу вторжения

КГБ Белоруссии заявил о подготовке Западом террористов для вооруженного вторжения в страну
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Комитет государственной безопасности Белоруссии осведомлен о возможном вторжении зарубежных боевиков и обладает всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы нейтрализовать угрозу. Об этом 25 июня сообщил замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телеканала «Беларусь 1».

«По поручению главы государства предпринимаются соответствующие меры. У беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет», — подчеркнул он.

Бычек добавил, что подготовка боевиков проходит на базе спецподразделений и вооруженных формирований — в Польше, Литве, на Украине. После «обкатки» в российско-украинских боестолкновениях бывшие преступники становятся инструкторами, готовят теракты и разрабатывают планы вторжения в Белоруссию.

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19 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не располагает конкретными данными о подготовке госпереворота в Белоруссии, но Москва и Минск будут противостоять любым попыткам дестабилизации на своих территориях.

Ранее, 1 июня, председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель рассказал, что оппозиция запросила у Запада $230–250 млн на подрывную деятельность в стране.

23 мая экс-заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак сообщил о планах Запада устроить переворот в Белоруссии. Он призвал поддержать войска, которые будут проводить операцию против главы государства Александра Лукашенко.

В начале месяца сам Лукашенко назвал обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Президент республики указал, что вблизи границ наращивается военный потенциал НАТО, а также происходят провокации.

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