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В Германии политик от АдГ впервые победил на муниципальных выборах

На муниципальных выборах в Германии впервые победил политик от правой партии АдГ
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Фото: Global Look Press/dpa/Martin Schutt
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В Германии представитель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» Роберт Зессельман победил на выборах главы администрации округа Зоннеберг (федеральная земля Тюрингия). Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщил журнал Der Spiegel, отметив, что впервые политик от АдГ занимает руководящий пост на каком-либо уровне.

«50-летний мужчина получил 52,8% голосов во втором туре выборов в округе на юге Тюрингии в воскресенье и, таким образом, получил необходимое абсолютное большинство», — написали в журнале со ссылкой на избирательную комиссию.

Глава МВД Тюрингии Георг Майер назвал исход голосования «тревожным сигналом для всех демократических сил».

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Ранее, 19 июня, сообщалось, что «Альтернатива для Германии» выступила за роспуск Европейского союза и создание нового экономического сообщества, говорится в проекте программы партии перед выборами в Европейский парламент.

7 июня стало известно, что Германский институт по правам человека пришел к выводу о «соблюдении всех необходимых условий» для запрета партии АдГ. Как сообщает Der Spiegel, институт, уполномоченный пресекать случаи нарушения прав человека, обвинил партию в активной и планомерной «реализации расистских и правоэкстремистских целей».

В ответ на это член палаты депутатов Берлина от партии АдГ Гуннар Линдеманн заявил «Известиям», что партия «Альтернатива для Германии» — успешная и имеет большой избирательный потенциал, поэтому правящая Социал-демократическая партия Германии начинает с ней бороться.

Как сообщалось ранее, 16 мая, социологические опросы показали, что ультраправая «Альтернатива для Германии» стала второй по популярности партией в стране. По поддержке правительства серьезно ударили энергокризис, рост цен, а также мигранты.

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