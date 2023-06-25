В Германии политик от АдГ впервые победил на муниципальных выборах

В Германии представитель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» Роберт Зессельман победил на выборах главы администрации округа Зоннеберг (федеральная земля Тюрингия). Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщил журнал Der Spiegel, отметив, что впервые политик от АдГ занимает руководящий пост на каком-либо уровне.

«50-летний мужчина получил 52,8% голосов во втором туре выборов в округе на юге Тюрингии в воскресенье и, таким образом, получил необходимое абсолютное большинство», — написали в журнале со ссылкой на избирательную комиссию.

Глава МВД Тюрингии Георг Майер назвал исход голосования «тревожным сигналом для всех демократических сил».

Ранее, 19 июня, сообщалось, что «Альтернатива для Германии» выступила за роспуск Европейского союза и создание нового экономического сообщества, говорится в проекте программы партии перед выборами в Европейский парламент.

7 июня стало известно, что Германский институт по правам человека пришел к выводу о «соблюдении всех необходимых условий» для запрета партии АдГ. Как сообщает Der Spiegel, институт, уполномоченный пресекать случаи нарушения прав человека, обвинил партию в активной и планомерной «реализации расистских и правоэкстремистских целей».

В ответ на это член палаты депутатов Берлина от партии АдГ Гуннар Линдеманн заявил «Известиям», что партия «Альтернатива для Германии» — успешная и имеет большой избирательный потенциал, поэтому правящая Социал-демократическая партия Германии начинает с ней бороться.

Как сообщалось ранее, 16 мая, социологические опросы показали, что ультраправая «Альтернатива для Германии» стала второй по популярности партией в стране. По поддержке правительства серьезно ударили энергокризис, рост цен, а также мигранты.