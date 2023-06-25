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Сторонники ПЦУ попытались срезать замки на храме УПЦ в Хмельницкой области

Хмельницкая епархия: члены ПЦУ пытались срезать замки на храме УПЦ в Хмельницкой области
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Фото: Соцсети
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Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытались срезать замки на Свято-Воскресенском храме канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 25 июня сообщили в Хмельницкой епархии УПЦ.

«Попытка срезания замков Свято-Воскресенского храма с применением физической силы сторонниками ПЦУ», — говорится в Telegram-канале епархии.

Несколько человек пытались взломать двери в храм, отталкивали священнослужителя и верующих. На место прибыла полиция. Прихожане призвали правоохранителей принять меры в отношении нарушителей.

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Ранее, 23 июня, УПЦ сообщила, что раскольники пытаются захватить Воскресенский храм в городе Красилове в Хмельницкой области.

20 июня сторонники ПЦУ захватили храм в селе Уладовка. Верующие написали заявление в правоохранительные органы о рейдерском захвате храма.

Отдел внешних церковных связей Московского патриархата со ссылкой на Ровенскую епархию УПЦ 6 июня сообщил, что раскольники из ПЦУ захватили Петропавловский храм канонической церкви, взломав двери.

30 мая был захвачен еще один храм УПЦ в селе Черняхов Киевской области. Туда пришли 10 человек, срезали замки и вошли в храм.

Давление сторонников ПЦУ на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Несмотря на это, представители УПЦ продолжают занимать территорию лавры и подвергаться давлению со стороны минкульта, полиции и активистов.

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