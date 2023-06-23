Раскольники пытаются захватить храм в украинском Красилове

Раскольники пытаются захватить Воскресенский храм в городе Красилове в Хмельницкой области Украины. Об этом 23 июня сообщает Украинская православная церковь (УПЦ).

«В эти минуты совершается попытка захвата Воскресенского храма в городе Красилов в Хмельницкой области», — сообщается в Telegram-канале УПЦ.

Там же призывают молиться за прихожан храма.

20 июня сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм в селе Уладовка. Верующие написали заявление в правоохранительные органы о рейдерском захвате храма.

6 июня отдел внешних церковных связей Московского патриархата со ссылкой на Ровенскую епархию УПЦ сообщил, что раскольники из ПЦУ захватили Петропавловский храм канонической церкви, взломав двери.

Рейдерские захваты храмов на Украине продолжаются с марта этого года. Например, 30 мая был захвачен еще один храм УПЦ в селе Черняхов Киевской области. Туда пришли 10 человек, срезали замки и вошли в храм.

Давление сторонников ПЦУ на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Несмотря на это, представители УПЦ продолжают занимать территорию лавры и подвергаться давлению со стороны минкульта, полиции и активистов.